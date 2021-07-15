ВМС України отримали перший турецький безпілотник Bayraktar

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Bayhaluk / Wikimedia

Військово-морські сили України отримали від Туреччини перший бойовий безпілотник Bayraktar.

Про це повідомляється на сторінці Міноборони.

«Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування», — зазначив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, після випробувань ВМС отримають ефективне спостереження та захист узбережжя Чорного та Азовського морів, а також можливість ураження надводних та наземних ворожих об’єктів високоточним озброєнням.