ВМС України отримали перший турецький безпілотник Bayraktar
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Bayhaluk / Wikimedia
Військово-морські сили України отримали від Туреччини перший бойовий безпілотник Bayraktar.
Про це повідомляється на сторінці Міноборони.
«Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування», — зазначив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, після випробувань ВМС отримають ефективне спостереження та захист узбережжя Чорного та Азовського морів, а також можливість ураження надводних та наземних ворожих об’єктів високоточним озброєнням.
- 26 листопада головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що у 2021 році Україна купить пʼять турецьких ударних дронів Bayraktar з новими характеристиками. ЗСУ з 2019 року мають на озброєнні 6 безпілотників Bayraktar TB2 з ракетами MAM-L турецької Roketsan.
- На початку листопада 2020 року Туреччина показала випробування важкого ударного дрона Bayraktar Akinci TIHA з українськими двигунами.