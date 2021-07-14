«Укрзалізниця» збудувала колію в зону відчуження ЧАЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pixabay
«Укрзалізниця» завершила реконструкцію колії між станціями «Вільча» та «Янів», що з’єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею. Наразі тривають підготовчі роботи до запуску першого тестового поїзда.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Під час реконструкції замінили залізничне полотно та реконструювали 24,56 км колії.
Уже найближчим часом у зону відчуження будуть доправляти відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій: Рівненської, Хмельницької та Южно-Української, для зберігання там упродовж наступних 100 років.
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