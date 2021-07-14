Нікарагуа і «влада» Криму підписали угоду про торгову співпрацю
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images
Нікарагуа та російська окупаційна влада Криму підписали угоду про торгово-економічне співробітництво, через яку МЗС України направляло ноту протесту Нікарагуа.
Як повідомляють «Крим.Реалії», уповноважені делегації підписали угоду в Манагуа.
Крим тепер буде експортувати пшеницю та імпортувати ром, мʼясо, каву, фрукти, сигари, металургійну продукцію тощо. Окупаційна влада зазначає, що підписана угода також відкриває можливість для «розвитку туризму», хоча яким чином — незрозуміло.
Журналісти поговорили з низкою кримських економічних експертів, які заявили, що угода ніякої вигоди не принесе. Нікарагуа — бідна країна і довге логістичне плече у понад десять тисяч кілометрів, що не дозволить налагодити постійні торгові шляхи.
Крім того, через українські та західні санкцій Крим зараз не володіє серйозним експортним потенціалом.
- Нікарагуа — одна з небагатьох країн світу, яка визнала незаконне приєднання Криму до Росії. Також вона виступала за визнання «ДНР» і «ЛНР». До того ж Нікарагуа створила у Криму дипломатичне представництво і призначила «консула». 9 листопада 2020 року в окупований Сімферополь прибула посол Нікарагуа в РФ, щоб відкрити там перше консульство.
- У лютому 2021 року Верховна Рада затвердила санкції проти Нікарагуа за відкриття консульства у Криму.