КС визнав конституційним закон про мову

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Синица Александр / УНИАН

Конституційний Суд України у середу, 14 липня, визнав конституційним Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це йдеться на сайті суду. Повне рішення оприлюднять у четвер, 15 липня.

Рішення ухвалили у справі за поданням 52 народних депутатів, яке подали 21 червня 2019 року. Під ним підписались, зокрема, такі нардепи VIII скликання: Сергій Ківалов, Михайло Добкін, Вадим Новинський? Тарас Козак, Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович та Сергій Льовочкін.