Касаційний адмінсуд скасував указ Зеленського, яким скасували призначення Тупицького суддею КС

Новини

Конституційний суд України / Facebook

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у середу, 14 липня, визнав незаконним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Тупицького Олександр Лещенко, а пізніше підтвердила і пресслужба Верховного суду.

Касаційний адмінсуд пояснив своє рішення тим, що президент може тільки призначати суддів КС, а підстави та порядок їх звільнення прописані у статті 20 закону «Про Конституційний Суд України». Скасування ж указу попереднього президента про призначення судді КС не передбачено у Конституції.

Зазначимо, що Касаційний адмінсуд був судом першої інстанції, тому не виключено, що буде апеляція, яку буде розглядати Велика палата Верховного суду. Згодом джерела в Офісі президента у коментарі «Бабелю» заявили, що апеляція буде.

Нагадаємо, що 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».

А перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним і наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.