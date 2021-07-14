В Україні стартував прийом електронних заяв у виші

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Подавання електронних заяв у заклади вищої освіти розпочалося 14 липня та триватиме 10 днів до 23 липня.

Про це повідомило державне підприємство «Інфоресурс».

У перші дні система вкрай перевантажена, тому спостерігаються збої.

«Не поспішайте все зробити в перший день, часу вистачить всім. Але й, звісно, не відкладайте все на останні години», — йдеться у повідомленні.

Уже 23 липня абітурієнти можуть подати до пʼяти заяв на бюджет у будь-який заклад вищої освіти і до 30 заяв на контракт.

Прийом заяв і документів від вступників розпочинається 14 липня та закінчується:

16 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня — для осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 1 до 13 липня.

Рейтингові списки абітурієнтів оприлюднять не пізніше 28 липня.