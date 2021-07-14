Нардеп Тищенко заперечив, що бізнесмен Комарницький є тіньовим куратором Києва

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УНІАН

Заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко запевнив, що бізнесмен Денис Комарницький не є тіньовим куратором столиці від Офісу президента. Раніше він був главою фракції ексмера Леоніда Черновецького в Київраді.

Про це нардеп розповів у великому інтервʼю «Бабелю».

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що Тищенко та Комарницький приходили до нього говорити про коаліцію в Київраді, але «слуга» одразу заперечив таку зустріч.

Тож журналістка запитала, ким зараз у Києві є Денис Комарницький.

«Давайте так, хто почав розганяти історію про Комарницького — телеканал «1+1» і канали Вадима Столара [кілька років його вважали неформальним куратором київських забудовників]. Вони почали створювати міф. Це роблять, щоб спотворити факти», — зазначив депутат, ухилившись від прямої відповіді.

Відтак на уточнювальне запитання: «Комарницький радше політик чи бізнесмен?», нардеп відповів однозначно — бізнесмен.

Тищенко заперечив, що Комарницький зараз є тіньовим куратором Києва від влади, бо за ним «немає правоохоронних органів».

«Звичайно, ні. А що він може курирувати? У нього є повноваження, сила, за ним стоять правоохоронні органи? Який у нього для цього є ресурс?» — здивовано запитав нардеп.

Також депутат відкинув достовірність плівок нардепа Гео Лероса, який публічно звинуватив Тищенка у звʼязку з Комарницьким і опублікував плівки, де, ймовірно, саме вони обговорюють різні махінації.

«Звісно, фейк. Якщо подивитися, про що на них йшлося, там усе змонтовано. Складалися шматки, щось змінювалося — усе для того, щоб хайпувати. Просто моє прізвище — це рейтинг», — запевнив Тищенко.