«У нас дві різні сім’ї»: Тищенко прокоментував розслідування про причетність сестри до корупції під час будівництва Подільського мосту

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Нардеп зі «Слуги народу» Микола Тищенко прокоментував журналістське розслідування про можливу причетність компаній його сестри до корупції під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

Про це він розповів у матеріалі «Бабеля».

«З першого дня, як я прийшов у парламент, мені закидають цей міст, який почали будувати ще за [Віктора] Ющенка. І відтоді жодних фактів моєї особистої причетності до компаній моєї сестри немає. Зрозумійте, у нас дві різні сімʼї. Я питався у неї: Юля, у чому проблема? Звідки взялася історія про цей міст? Насправді, колись її компанія брала участь у тендері, вона на обслуговування виграла 10 мільйонів гривень, які їй потім не заплатили. І це треба у неї запитати», — пояснив Тищенко.

За його словами, вони з сестрою — дві різні сім’ї. Вона займається бізнесом, а він – політикою, і вони не відповідають за вчинки одне одного.

«Якщо у правоохоронних органів є претензії до її компанії, вона відповість. Але претензій немає, а все це розганяється тільки у ЗМІ», — підкреслив нардеп.

Тищенко зазначив, що також не цікавився у сестри, чому її чоловік Герман Блінов приїжджав на будівництво мосту і роздавав вказівки будівельникам. На думку Тищенка, Блінов — успішний бізнесмен.