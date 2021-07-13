«Голос» підтримає відставку Авакова, «Батьківщина» не голосуватиме, а «ЄС» — ще думає

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Партія «Голос» повідомила, що буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, «Європейська солідарність» прийме рішення 14 липня, а «Батьківщина» — не буде голосувати.

В «Голосі» заявили, що першими в парламенті вимагали відставки Авакова через провалені реформи МВС і Національної поліції, але зараз вважають, що відставка «не вирішить проблеми з нереформованою системою». Головне питання для партії — хто займе місце Авакова.

Політсила закликає владу обговорити кандидатуру нового голови МВС з парламентом перед її винесенням.

Як повідомляє «Українська правда», у «Європейській солідарності» вирішуватимуть, як голосувати за відставку Авакова, в середу, 14 липня.

Фракція «Батьківщина» не підтримає відставку Авакова, оскільки не формувала цей уряд і в цілому не голосувала за відставку будь-якого міністра. За словами лідера Юлії Тимошенко, зміна окремих осіб не має сенсу і необхідно «міняти всю цю владу».