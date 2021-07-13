«Голос» підтримає відставку Авакова, «Батьківщина» не голосуватиме, а «ЄС» — ще думає
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Facebook / МВС України
Партія «Голос» повідомила, що буде голосувати за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, «Європейська солідарність» прийме рішення 14 липня, а «Батьківщина» — не буде голосувати.
В «Голосі» заявили, що першими в парламенті вимагали відставки Авакова через провалені реформи МВС і Національної поліції, але зараз вважають, що відставка «не вирішить проблеми з нереформованою системою». Головне питання для партії — хто займе місце Авакова.
Політсила закликає владу обговорити кандидатуру нового голови МВС з парламентом перед її винесенням.
Як повідомляє «Українська правда», у «Європейській солідарності» вирішуватимуть, як голосувати за відставку Авакова, в середу, 14 липня.
Фракція «Батьківщина» не підтримає відставку Авакова, оскільки не формувала цей уряд і в цілому не голосувала за відставку будь-якого міністра. За словами лідера Юлії Тимошенко, зміна окремих осіб не має сенсу і необхідно «міняти всю цю владу».
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16-го.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.