Зеленський розповів «слугам», що Аваков подав у відставку без претензій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty
На зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу», яка відбулася у вівторок, 13 липня, президент Володимир Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку без претензій.
Про це «Бабелю» розповіло інформоване джерело у фракції.
За його словами, про зустріч з президентом нардепам повідомили тільки вранці 13 липня. Через це вона відбулася безпосередньо у Верховній Раді, в так званому «кінозалі». Зеленський одразу сказав депутатам, що обговорить з ними тільки один кадрове питання — відставку Авакова. Спікер Ради Дмитро Разумков додав, що заява міністра вже надійшла до парламенту.
Після цього президент запропонував лише одного кандидата на посаду міністра — голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського. Нардепи зустріли його оплесками. Сам Монастирський сказав, що одразу прийняв пропозицію президента і назвав це рішення «найважливішим в житті».
Інші питання Зеленський запропонував обговорити на окремій зустрічі в суботу, 17 липня. Вона розпочнеться о 10:00, але де саме — поки невідомо.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16-го.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.