Зеленський розповів «слугам», що Аваков подав у відставку без претензій

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На зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу», яка відбулася у вівторок, 13 липня, президент Володимир Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку без претензій.

Про це «Бабелю» розповіло інформоване джерело у фракції.

За його словами, про зустріч з президентом нардепам повідомили тільки вранці 13 липня. Через це вона відбулася безпосередньо у Верховній Раді, в так званому «кінозалі». Зеленський одразу сказав депутатам, що обговорить з ними тільки один кадрове питання — відставку Авакова. Спікер Ради Дмитро Разумков додав, що заява міністра вже надійшла до парламенту.

Після цього президент запропонував лише одного кандидата на посаду міністра — голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського. Нардепи зустріли його оплесками. Сам Монастирський сказав, що одразу прийняв пропозицію президента і назвав це рішення «найважливішим в житті».

Інші питання Зеленський запропонував обговорити на окремій зустрічі в суботу, 17 липня. Вона розпочнеться о 10:00, але де саме — поки невідомо.