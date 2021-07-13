У Грузії поховали телеоператора, якого побили на акції ЛГБТ. Канали і радіо на його честь перервали мовлення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Тбілісі відбувся похорон оператора опозиційної телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарави, який помер після жорстоких побоїв, отриманих противниками маршу ЛГБТ.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Новини Грузії».
У похороні взяли участь кілька сотень журналістів, членів опозиційних партій і діячів мистецтва. Десять телеканалів, а також кілька популярних радіостанцій о 15:00 за місцевим часом призупинили мовлення в памʼять про оператора. На екранах 10 хвилин був напис з хештегом «заради Лексо».
Учасники церемонії знову озвучили вимоги про відставку уряду і нагадали, що з середи в країні відновляться масові акції протесту журналістів і опозиційних партій.
- 5 липня в Тбілісі спалахнули заворушення за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на центральному проспекті Руставелі. Згодом стало відомо, що у зіткненнях постраждали 57 співробітників ЗМІ.
- 11 липня телеканал «Пірвелі» повідомив про смерть свого телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили противники акції ЛГБТ. Після цього в Тбілісі почалася акція протесту.
- У МВС Грузії припустили, що загиблий телеоператор міг померти через передозування наркотиками. Опозиція і друзі оператора це заперечують.