Президент Зеленський знав про відставку Авакова, це було їхнє спільне рішення
- Автори:
- Оксана Коваленко, Ангеліна Шеремет
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Пресслужба президента України
Президент Володимир Зеленський знав про намір міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подати у відставку. Про це «Бабелю» повідомили два джерела у фракції «Слуги народу».
«Звільнення Авакова — це спільне рішення міністра та президента. Президент вважає, що настав час і є достойна заміна», — розповів один із співрозмовників та уточнив, що йдеться про Дениса Монастирського. Останнього Зеленський вже представив «слугам» як кандидата на пост очільника МВС.
Інший співрозмовник «Бабеля» додав, що у президента з Аваковим були домовленості щодо відставки. «Жодних сюрпризів у тому, що з’явилася заява, не було», — сказав він.
Раніше і сам Аваков розповідав «Бабелю» про угоду із Зеленським щодо відставки.
«У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі», — казав він у 2019 році, коли у ЗМІ з’явилася інформація про його звільнення.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16.
- Монастирський працював юристом, був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного Бюро Розслідувань, а у 2019 році перед президентськими виборами Зеленський представив його як експерта з питань реформування правоохоронної системи.