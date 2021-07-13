Російський корабель для спостереження за навчаннями Sea Breeze імітував поломку

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Під час недавніх військових навчань України і сил НАТО Sea Breeze російський патрульний корабель «Павло Державін» імітував поломку, щоб виправдати своє перебування поблизу українських територіальних вод.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Російські кораблі в цілому пильно стежили за навчаннями і часто вдавалися до погроз і хитрощів. Кораблі Чорноморського флоту і ФСБ нерідко проходили близько від кораблів прикордонників і намагалися впритул супроводжувати тактичні групи НАТО.

Особливе занепокоєння у росіян викликало наближення кораблів НАТО і України до районів газоконденсатних родовищ в Чорному морі. Росіяни неодноразово погрозливо себе вели у переговорах, оголошували райони закритими з неіснуючих причин та вимагали залишити квадрати.

В один з таких моментів «Павло Державін», виправдовуючи своє перебування в точці спостереження біля вод України, використовував сигнал «судно без можливості управління». При цьому від допомоги українських прикордонників росіяни відмовилися і зізналися, що отримали розпорядження «зверху». Поломки у них не було.

У ДПС зазначають, що викрили всі хитрощі кораблів РФ і ті «залишилися ні з чим».