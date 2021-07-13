Російський корабель для спостереження за навчаннями Sea Breeze імітував поломку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Під час недавніх військових навчань України і сил НАТО Sea Breeze російський патрульний корабель «Павло Державін» імітував поломку, щоб виправдати своє перебування поблизу українських територіальних вод.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Російські кораблі в цілому пильно стежили за навчаннями і часто вдавалися до погроз і хитрощів. Кораблі Чорноморського флоту і ФСБ нерідко проходили близько від кораблів прикордонників і намагалися впритул супроводжувати тактичні групи НАТО.
Особливе занепокоєння у росіян викликало наближення кораблів НАТО і України до районів газоконденсатних родовищ в Чорному морі. Росіяни неодноразово погрозливо себе вели у переговорах, оголошували райони закритими з неіснуючих причин та вимагали залишити квадрати.
В один з таких моментів «Павло Державін», виправдовуючи своє перебування в точці спостереження біля вод України, використовував сигнал «судно без можливості управління». При цьому від допомоги українських прикордонників росіяни відмовилися і зізналися, що отримали розпорядження «зверху». Поломки у них не було.
У ДПС зазначають, що викрили всі хитрощі кораблів РФ і ті «залишилися ні з чим».
- З 28 червня по 10 липня в Чорному морі проходили навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma. У Sea Breeze брали участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія активно відстежувала вчення, виводила в море кораблі та підводний човен, а також піднімала в небо авіацію для перехоплення.