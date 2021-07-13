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Рада перед канікулами збереться на ще одне позачергове засідання. Які законопроєкти розглянуть депутати

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Струмковський Володимир / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання парламенту на 15 липня.

Про це пише пресслужба Ради.

У порядкому денному багато екологічних законопроєктів, а також законопроєкт про введення в Україні режиму paperless. Загалом нардепи розглянуть 13 документів:

Засідання планується на 16 годину після проведення планового ранкового засідання.