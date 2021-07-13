Рада ухвалила закон про старт судової реформи з пропозиціями Зеленського

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Верховна Рада України

Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Про це пише пресслужба парламенту.

За відповідне рішення проголосували 305 нардепів. Документ не підтримали лише представники фракцій ОПзЖ і «Батьківщина».

Нардепи проголосували за всі пропозиції президента, таким чином надавши міжнародним експертам право вирішального голосу під час відбору кандидатів до ВККС.