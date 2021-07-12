Євросоюз погрожує Білорусі новими санкціями за потік мігрантів в Литву і Польщу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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European Parliament / Flickr
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає нові санкцій проти Білорусі за створення міграційного кризи на кордонах Литви і Польщі.
Про це повідомляє «Європейська правда».
«Ми уважно стежимо за ситуацією на литовсько-білоруському кордоні і повідомленнями, що режим [Олександра Лукашенка] направляє мігрантів також до польського кордону [...]. Ми вже прийняли низку обмежувальних заходів, і ми готові розглянути подальші заходи у відповідь на цю поведінку. Використовувати мігрантів у якості зброї, підштовхуючи мігрантів до кордонів, неприйнятно», — сказав Боррель.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції. В ЄС Лукашенка за це засудили.
- Напередодні дві великі групи мігрантів затримали на кордоні з Польщею. В ЄС відкрито заявили, що режим Лукашенка організував потоки мігрантів для помсти за санкції.
- Єврокомісія надасть Литві 10 млн євро для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні.