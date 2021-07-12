У Білорусі заявили про затримання всіх учасників «терористичних осередків». Вони дають свідчення

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Valery Sharifulin / Contributor

Комітет державної безпеки Білорусі заявив про затримання нібито всіх учасників «терористичних осередків», якими керували з-за кордону.

Про це повідомляє державний канал «ОНТ».

У КДБ стверджують, що ці «осередки» керувалися громадянином Німеччини через Telegram-чат, який наказував «підпалювати і підривати» обʼєкти, а також «вбивати» журналістів.

Зараз силовики проводять слідчі дії за кількома епізодами.

«Один з них — спроба підпалу лісозаготівельної техніки в одному з районів Мінської області. Також йдуть процесуальні дії щодо обʼєкта звʼязку російської військової частини під Вілейкою. Його намагалися підірвати. Ще один епізод — це замах на тележурналіста Григорія Азарьонка», — заявили в КДБ.

Деталі телеканал обіцяє увечері 13 липня.