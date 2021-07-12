Зеленський привітав президента Молдови з упевненою перемогою її партії на виборах в парламент
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Молдови Майєю Санду і привітав її з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський зазначив, що переконлива перемога проєвропейських сил посилить співпрацю між країнами і дозволить ефективніше координувати дії на шляху до євроінтеграції.
Також президенти обговорили посилення економічної взаємодії. Зеленський відзначив будівництво магістралі, яка зʼєднає Київ і Кишинів, і будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер.
Зеленський знову запросив Санду взяти участь у саміті «Кримської платформи» і заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України.
- 15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент, оскільки комуністи, які мали більшість, кілька місяців блокували призначення уряду.
- 11 липня на парламентських виборах в Молдові партія Санду «Дія і Солідарність» (PAS) перемогла з результатом 52,8% голосів виборців. Проросійські комуністи набрали всього 27,4%. PAS отримала абсолютну більшість в парламенті (63 зі 101 мандата) і зможе самостійно сформувати уряд.