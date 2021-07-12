Путін написав статтю про «історичну єдність росіян та українців»

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Россия 1 / Youtube

Президент Росії Володимир Путін написав статтю, яка називається «Про історичну єдність росіян та українців». У ній він продовжує свої наративи про «зовнішнє управління Україною» та «громадянську війну на Донбасі».

Статтю опублікували на сайті Кремля 12 липня двома мовами — українською та російською.

Написати її він вирішив через свою ж заяву на «Прямій лінії». Тоді він згадав український законопроєкт про корінні народи і провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять різною мовою, але все одно «вважають себе єдиним народом».

У статті він пише про Давню Русь, одну православну віру, а також про те, що у другій половині XVIII століття, після війн з Османською імперією до складу Росії увійшов Крим, а також землі Причорномор’я, які отримали назву «Новоросія».

Також Путін намагається виправдати Валуєвський циркуляр та Емський указ, які фактично забороняли українську мову у культурні сфері і обмежили її лише побутовим вжитком. Але у президента Росії знайшлось зараз цьому пояснення: «Не збираюся нічого ідеалізувати. [...] Але тут важливим є історичний контекст. Ці рішення приймалися на тлі драматичних подій у Польщі, прагнення лідерів польського національного руху використати «українське питання» у своїх інтересах».

Окрім цього, Путін продовжує свої наративи про те, що Україну передали під «зовнішнє управління», «громадянську війну» на Донбасі, а також розповідає, що Росія багато чого зробила, щоб Україна відбулася як незалежна країна.

«Тим не менш, Росія, як і раніше, входить у трійку головних торгових партнерів України, а сотні тисяч українців приїжджають до нас на заробітки і зустрічають тут привітність і підтримку. Така ось виходить «країна-агресор», — заявив Путін.

Що стосується війни на Донбасі, то президент держави-окупанта пише: «Проєкт «анти-Росія» відкинули мільйони мешканців України. Кримчани і севастопольці зробили свій історичний вибір. А люди на Південному Сході мирно намагалися відстояти свою позицію. Проте всіх їх, включно з дітьми, записали до сепаратистів і терористів. Стали погрожувати етнічними чистками і застосуванням військової сили. І мешканці Донецька, Луганська взялися за зброю, щоб захистити свій дім, мову, своє життя».

Зазначимо, що після заяви Путіна 30 червня про «єдиний народ» була реакція президента України Володимира Зеленського: «Давайте, нарешті, розставимо крапки над «i». Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, памʼять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії».