Нардеп Юрченко заявив, що не вживав наркотики: Або підсипали, або якось сплановано

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Синиця Олександр / УНІАН

Позафракційний народний депутат Олександр Юрченко заявив, що не вживав наркотики під час ДТП у Львові 8 липня.

Про це він заявив у прямому етері на Facebook 11 липня та в етері програми «ТСН.Ранок» 12 липня.

Юрченко зазначив, що не вживав наркотики — йому їх «або підсипали, або це було якось сплановано». Нардеп згодом здав аналізи у декількох лабораторіях Києва і ні в одній не знайшли наркотиків у крові. В етері ТСН він продемонстрував два негативні тести на наркотики, які він здав не в день ДТП, 8 липня, а вже через кілька днів після аварії – 10 липня.

«Я знаю, що нічого не вживав. Навіть не думав, що лікарі сфальсифікують аналізи народного депутата в присутності правоохоронних органів. Я не вживав наркотики ніколи в житті. Я здав аналізи у державних і приватних клініках в Києві, щоб зрозуміти, що сталося», — заявив Юрченко.

Окрім цього, депутат заявив, що «наркомана з нього робить країна», а результати тесту, який зробили у лікарні, назвав «підробкою на замовлення другої сторони конфлікту».

Юрченко визнав факт того, що ДТП дійсно відбулося. За його словами, обидві машини мали незначні пошкодження, але депутат «поштовху не відчув». Щодо телефону, який Юрченко вибив з рук водія Volkswagen Всеволода Боровця, нардеп каже, що зробив це, бо подумав, що це провокація. За словами депутата, чоловік погрожував йому, ображав і поводив себе «наче він господар Львову».

Водночас голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко під час спілкування із журналістами 12 липня заявив, що у разі негайної відмови Юрченка від мандату, Центральна виборча комісія зможе призначити на жовтень довибори на 211-му окрузі (Голосіївський район міста Київ), в якому обраний Юрченко.

Нагадаємо, що ДТП сталось 8 липня у Львові. Юрченко заднім ходом виїжджав із платної парковки та вдарив автомобіль, який стояв у заторі. Після цього водій Volkswagen Jetta почав знімати Юрченка, але той накинувся на нього з кулаками і став виривати телефон. Патрульні запідозрили, що Юрченко перебуває під діями наркотиків — результат тесту ці підозри підтвердив, у нього в крові виявили сліди екстазі.