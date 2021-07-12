Справа про постачання до ЗСУ неякісної техніки: Печерський суд заарештував генерала Павловського
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Печерський суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, підозрюваного у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Згідно з рішенням суду, підозрюваний також може вийти під заставу в майже 500 млн гривень.
Сам Павловський заявив, що не має таких коштів, а рішення суду він оскаржуватиме.
Зазначимо, Державне бюро розслідувань підозрює його, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016—2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не могли використовуватися у ЗСУ. Загалом у ДБР нарахували понад 475 млн гривень збитків державі.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони і ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» через постачання неякісної військової техніки.
- Йдеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновникам було відомо, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.
- Суд вже заарештував голову правління заводу, ексчиновників Міноборони. Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень.