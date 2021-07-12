Справа про постачання до ЗСУ неякісної техніки: Печерський суд заарештував генерала Павловського

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Печерський суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника міністра оборони, бойового генерала Ігоря Павловського, підозрюваного у справі щодо продажу для ЗСУ неякісної військової техніки.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Згідно з рішенням суду, підозрюваний також може вийти під заставу в майже 500 млн гривень.

Сам Павловський заявив, що не має таких коштів, а рішення суду він оскаржуватиме.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань підозрює його, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016—2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не могли використовуватися у ЗСУ. Загалом у ДБР нарахували понад 475 млн гривень збитків державі.