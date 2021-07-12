Партія Санду перемагає на виборах у Молдові та отримує монобільшість
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Uldis Mikuts
На дострокових парламентських виборах у Молдові перемогу здобуває партія «Дія та солідарність», лідером якої є президент країни Майя Санду.
Відповідні дані публікує ЦВК Молдови після опрацювання понад 99% протоколів.
Партія Санду отримала 52,7% голосів, що дозволить їй у парламенті сформувати монобільшість. Найпереконливішу перемогу ця політсила здобувала на виборчих дільницях за кордоном — там її підтримали понад 86% виборців.
На другому місця опинився проросійський блок соціалістів та комуністів — колишніх президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна. За них проголосували 27,24% тих, хто прийшов на вибори. Також до парламенту потрапляє ще одна партія «Шор» — вона здобула 5,75% голосів. Усі інші політичні сили не подолали виборчий бар’єр.
«Енергію голосування необхідно використовувати, щоб змінити Молдову і перетворити її в країну, з якої не тільки не їдуть, а й повертаються. Як президент я хочу працювати з чесним і компетентним урядом, щоб обʼєднати суспільство і поставити інтереси його громадян на чільне місце зусиль уряду. Після підрахунку голосів та підтвердження результатів виборів ми зможемо обговорити конституційні кроки по формуванню уряду», — підкреслила після виборів Санду.
- 15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент, оскільки депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни.
- 28 квітня президент Молдови Майя Санду оголосила про розпуск парламенту країни та призначила вибори на 11 липня.