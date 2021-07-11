ДФС та СБУ перевірили заправки Glusco. Запевняють, що ті не працюють
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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пресслужба Glusco
Державна фіскальна служба спільно з працівниками СБУ перевірили діяльність мережі АЗС Glusco і упевнилися, що вона не працює.
Про це повідомляється на сторінці ДФС у Facebook.
«Співробітники ДФС спільно із СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора провели комплекс одночасних слідчих дій на 106 об’єктах мережі в 15 регіонах країни», — зазначили там.
Під час перевірки правоохоронці зафіксували те, що АЗС не працюють, а доступ до заправних колонок обмежений.
9 липня профільне енергетичне видання enkorr з посиланням на джерела в азербайджанських нафтових колах повідомило, що мережу АЗС Glusco придбала компанія Socar. Цю інформацію спростував секретар РНБО Олексій Данілов.
До того ж 5 липня частина заправних станцій відновили роботу, яку призупиняли через розслідування справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів. Державна фіскальна служба пояснила, що Харківський районний суд дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає державним стандартам. Усі інші резервуари закриті. Фіскальна служба наголосила, що арешт діяв і діє лише на майно, зокрема на паливно-мастильні матеріали, а не на самі АЗС та їхню діяльність.
- Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційний власник мережі — ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв. Журналісти програми «Схеми» у своєму розслідуванні визначили, що Моісеєв пов’язаний дружніми зв’язками з Віктором Медведчуком, проти якого раніше РНБО ввела санкції за фінансування тероризму.
- 11 березня СБУ провела 140 обшуків у справі про тіньовий імпорт мережею Glusco нафтопродуктів. Обшуки на АЗС проводили тому, що деякі фірми організували незаконну схему з ввезення в Україну (зокрема з Росії) нафтопродуктів і приховували реальні обсяги імпорту. Арешт наклали, оскільки фігуранти провадження підпільно продавали неякісне пальне. Така схема дозволила їм ухилитися від сплати податків на майже 240 мільйонів гривень. Для експертизи якості нафтопродуктів відібрали понад 500 зразків — приблизно 35 з них не відповідають ДСТУ.