У Молдові тривають парламентські вибори. Партії президента Санду прогнозують монобільшість
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pierre Crom / Getty Images
У Молдові 11 липня відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких прогнозують перемогу партії «Дія та солідарність» президента Майї Санду.
Про це пише Newsmaker.
Офіційно у виборах беруть участь 20 партій, але шанси потрапити до парламенту є лише у чотирьох.
За даними соціологічних опитувань, партія «Дія та солідарність» може претендувати на 50% голосів. На другому місці — блок партій колишніх президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна — об’єднання соціалістів та комуністів. Їм прогнозують близько 35% голосів. Ще дві партії перебувають на межі проходження до парламенту.
Водночас у соцопитуваннях не враховані голоси молдовської діаспори, яка на минулих президентських виборах дала близько 16% голосів з усіх. За кордоном саме Санду має найбільшу підтримку.
Якщо партія Санду переможе і набере понад 50%, то зможе самостійно утворити коаліцію та уряд. Що цікаво, якщо так станеться, то у всіх країнах «Асоційованого тріо» — Грузії, Молдові та Україні — у парламенті буде монобільшість.
- 15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент, тому що депутати вже кілька разів не змогли призначити уряд країни. Реагуючи на це рішення, більшість депутатів на засіданні 23 квітня ухвалили проєкт постанови про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Санду. Постанову, зокрема, підтримали депутати від Партії соціалістів.
- 28 квітня президент Молдови Майя Санду оголосила про розпуск парламенту країни та призначила дострокові вибори.