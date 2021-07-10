Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації

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International Monetary Fund / Flickr

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) опублікувало попередній звіт про побічні ефекти після вакцинації препаратами від коронавірусу, які схвалені у ЄС.

Відповідні дані навели у звіті від 9 липня.

Вакцини Comirnaty і Spikevax (виробництва Pfizer — BioNTech і Moderna) у вкрай рідкісних випадках можуть привести до міокардиту (запалення серцевого мʼяза) і перикардиту (запалення зовнішньої оболонки серцевого мʼяза). Ці захворювання рекомендують додати у перелік побічних ефектів. Серед їх симптомів: задишка, прискорене серцебиття і болі у грудній клітці.

Зазначимо, що у ЄС ввели 117 млн доз вакцини Pfizer: у 145 людей виявили міокардит, у 138 — перикардит. Вакцину від Moderna вкололи близько 20 млн раз і виявили по 19 випадків обох захворювань серця.

Однодозовий препарат Janssen від компанії Johnson & Johnson ЄС радить не колоти людям з синдромом капілярного витоку — коли плазма крові проникає в тканини через стінки судин. Це рідкісне захворювання виявили у трьох щеплених цим препаратом, двоє з них померли (станом на 21 червня 2021 року в усьому світі ввели понад 18 мільйонів доз вакцини Janssen).

Регулятор також порадив внести у список побічних ефектів від вакцини Vaxzevria компанії AstraZeneca синдром Гієна-Барре — це рідкісне аутоімунне захворювання, яке викликає запалення нервових закінчень і призводить до мʼязової слабкості, болів, оніміння та ускладнень при русі. При цьому медики не змогли ні підтвердити, ні спростувати звʼязок випадків синдрому з щепленням.

Даних щодо побічних ефектів від китайської вакцини CoronaVac, якою роблять щеплення в Україні, поки немає — ЄС її досі не затвердив.