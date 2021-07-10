Глава ОП Єрмак разом із заступницею Держсекретаря США Нуланд обговорили майбутню зустріч Зеленського та Байдена
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів 9 липня телефонну розмову із заступницею Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд. Серед тем розмови — майбутня зустріч президентів двох країн.
Про це повідомляє Офіс президента України 10 липня.
Вони обговорили «актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення» майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США. Коли саме він відбудеться — невідомо.
Окрім цього, Єрмак та Нуланд говорили про реформи України у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також наслідки реалізації проєкту газопроводу «Північний потік – 2».
- 16 червня в Женеві відбулася зустріч Байдена і Путіна, на якій вони обговорили Україну, кібератаки, російсько-американські відносини, Арктику і багато інших питань.
- Байден на підсумковій пресконференції розповів, що заявив голові РФ про цілковиту підтримку України та готовність реагувати на атаки проти союзників. Путін за підсумками зустрічі був більш багатослівним. Він сказав, що теми України він з Байденом торкався, але «не дуже докладно».
- Одразу після цієї зустрічі Єрмак поговорив телефоном із Нуланд — тоді вона підкреслила непохитну відданість США принципу «Жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами».