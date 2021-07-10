У Франції штам коронавірусу «Дельта» став домінантним

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У Франції штам коронавірусу «Дельта», який вперше виявили в Індії, став домінантним. За даними Агентства громадського здоровʼя, майже в кожному регіоні країни частка цього штаму перевищила 50% від усіх заражень.

Про це повідомляє BFMTV.

Штам поки нерівномірно присутній в регіонах, але в департаментах Сомми, Високих Альп і Верхньої Корсики він практично повністю витіснив інші варіанти COVID-19. Частка цієї мутації низька лише в центрі та на південному заході.

Twitter / BFMTV

Фахівці вважають, що поступово штам домінуватиме в усіх регіонах, як це вже сталося у Британії та Німеччини.

Раніше міністр охорони здоровʼя Франції заявляв, що країна стоїть на порозі нової хвилі пандемії — вона може початися вже з кінця липня.