«Казус Defender». Міноборони прокоментувало злам сайту ВМС України й витік даних учасників Sea Breeze 2021
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Unsplash / Kevin Ku
Міністерство оборони заявило про причетність Росії до хакерської атаки на сайт Військово-морських сил і публікації особистих даних учасників військових навчань Sea Breeze 2021.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
«9 липня мали місце випадки хакерських атак структур держави-агресора на вебпортал Військово-Морських сил Збройних Сил України. У результаті відбулася публікація деяких документів та переважно фейкових повідомлень, пов’язаних з навчаннями «Сі Бриз-2021», що наразі тривають у басейні Чорного моря. При цьому жоден з документів не був отриманий в результаті витоку інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем Збройних Сил України», — заявляють у відомстві.
Там додали, що через атаку сайт українського флоту тимчасово припинив працювати. Уразливість виявили у фреймворку, який свого часу використовувався для створення вебсторінки. Крім того, фахівці зафіксували випадки DDoS-атак на офіційний вебпортал Міністерства оборони.
«Наразі загрозу усунуто, роботу сайту ВМС буде відновлено найближчим часом. Слід зазначити, що на теперішній час уповноваженими підрозділами проводиться робота щодо оновлення відомчих ресурсів в мережі Інтернет на належному рівні захисту», — повідомили у Міноборони.
Відомство звинувачує у тому, що сталося, Росію, конкретно вказуючи, що інформаційну операцію організував Південний військовий округ ЗС РФ за підтримки кіберпідрозділів центрального підпорядкування, розвідувальних органів Росії.
- У пʼятницю хакери, імовірно — з «ДНР», зламали сайт Військово-морських сил України і виклали у вільний доступ списки учасників міжнародних навчань Sea Breeze 2021 та інші документи, повʼязані з навчаннями.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України.
- 23 червня Міноборони Росії заявило, що британський HMS Defender порушив кордони РФ біля кримського мису Фіолент і був розвернутий попереджувальними пострілами прикордонного катера. Літак Су-24М нібито скинув чотири бомби на хід есмінця. Есмінець йшов стандартним міжнародним маршрутом з Одеси до Грузії.
- У Міноборони Великої Британії спростували заяву російського відомства. Там зазначили, що попереджувальних пострілів не було, а корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України. У Пентагоні теж назвали фальшивими заяви росіян.