Нацбанк встановив тариф на реєстрацію колекторських компаній
- Автор:
- Софія Телішевська
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Національний банк установив тариф для компаній, які не є фінансовими установами, але реєструються як колекторські організації. Послуга вартуватие 24 тисячі гривень.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Відповідно до змін, які внесли у закон «Про споживче кредитування», для реєстрації колекторської компанії тепер потрібно додавати документ, який підтверджує оплату за розгляд документів.
НБУ запроваджує реєстрацію колекторських компаній зі встановленням тарифу, оскільки саме він є регулятором колекторських компаній. Рішення про перегляд тарифів набуде чинності з 14 липня 2021 року.
Оновлені реквізити рахунків для оплати послуг у сфері реєстрації та ліцензування оприлюднять на спеціальній сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ.
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