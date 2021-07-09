Політ мільярдера Бренсона у космос: де і коли дивитися трансляцію

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JOHANNES EISELE / Contributor / Getty Images

Річард Бренсон у неділю, 11 липня, о 16:00 за київським часом полетить у космос. Це буде перший туристичний політ на ракеті SpaceShipTwo Unity, яку виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic.

«Бабель» вестиме відеотрансляцію польоту.

Також за подією можна буде слідкувати на YouTube-каналі Virgin Galactic.

Про політ Бренсона в космос стало відомо 2 липня. Отже, найбагатша людина світу Джефф Безос не буде першим туристом у космосі, оскільки британець полетить туди на девʼять днів раніше за засновника компанії Amazon.

Загалом на кораблі буде шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.

Головна астронавт-інструктор компанії Virgin Бетт Мозес спостерігатиме за виконанням завдань випробувального польоту. Вона була першою жінкою, яка здійснила космічний політ на комерційному космічному кораблі VSS Unity VF-01 22 лютого 2019 року.

Безос оголосив про рішення відправитися в космос на початку червня. Мільярдер розповів, що це було мрією всього його життя. Він вирушить у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня цього року.

Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк і невідомий, який купив право відправитись у космос за $28 мільйонів на аукціоні.