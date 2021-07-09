Через мор журавлів у заповіднику «Асканія-Нова» судитимуть агронома

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Facebook / Фільм Заповідник Асканія - Film Reserve Askania

У Херсонській області судитимуть агронома, якого звинувачують у загибелі 218 червонокнижних сірих журавлів у заповіднику «Асканія-Нова». Слідство вважає, що він розкидав небезпечні пестициди, якими отруїлися птахи.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначено, що агроном із грудня 2020 року до січня 2021-го порушував правила застосування пестицидів на полях для боротьби з гризунами і розкидував небезпечні речовини поблизу заповідника. Пестициди потрапили на пшеницю, яку зʼїли журавлі.

Дії агронома завдали державі 3,2 мільйона гривень збитків.

Агроному загрожує штраф і позбавлення волі до двох років.