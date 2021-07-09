Через мор журавлів у заповіднику «Асканія-Нова» судитимуть агронома
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Фільм Заповідник Асканія - Film Reserve Askania
У Херсонській області судитимуть агронома, якого звинувачують у загибелі 218 червонокнижних сірих журавлів у заповіднику «Асканія-Нова». Слідство вважає, що він розкидав небезпечні пестициди, якими отруїлися птахи.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначено, що агроном із грудня 2020 року до січня 2021-го порушував правила застосування пестицидів на полях для боротьби з гризунами і розкидував небезпечні речовини поблизу заповідника. Пестициди потрапили на пшеницю, яку зʼїли журавлі.
Дії агронома завдали державі 3,2 мільйона гривень збитків.
Агроному загрожує штраф і позбавлення волі до двох років.
- На початку січня 2021 року в заповіднику «Асканія-Нова» загинули близько 200 сірих журавлів, які занесені до Червоної книги. Керівництво заповідника розповіло, що зграя прилетіла у грудні, але невдовзі птахи почали гинути. Коли загинула вся зграя, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про забруднення ґрунту.
- Екоінспекція встановила, що птахи загинули через отруєне зерно.
- У березні в заповіднику знову зафіксували масову загибель птахів. Вони теж могли загинути через отруєне зерно.