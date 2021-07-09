У Львові депутат Юрченко влаштував ДТП і напав на водія. Він був під наркотиками

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У центрі Львова, на площі Міцкевича народний депутат Олександр Юрченко, який вийшов з фракції «Слуга народу» після скандалу з хабарем, влаштував ДТП на своєму Ford Mustang і напав на водія автомобіля Volkswagen Jetta, який він пошкодив.

Про це повідомляють Zaxid.Net і ТСН.

Аварія сталася о 14:10 в четвер, 8 липня. Юрченко заднім ходом виїжджав із платної парковки та вдарив автомобіль, який стояв у заторі. Після цього він хотів втекти з місця ДТП, але не зміг через заблоковану дорогу. Водій Volkswagen Jetta почав знімати Юрченка, але той накинувся на нього з кулаками і став виривати телефон.

На місце викликали патрульних. Вони запідозрили, що депутат перебуває під дією наркотиків, і повезли його на огляд. Результат тесту ці підозри підтвердив.

Потерпілий 25-річний львівʼянин Всеволод Боровець розповів, що їх обох доставили на перевірку стану спʼяніння, у крові Юрченка виявили сліди екстазі (MDMA). ТСН підтвердила цю інформацію.

Депутат Гео Лерос пізніше опублікував протокол на Юрченка і висновок лабораторії, яка підтвердила наркотичне спʼяніння.

Сам Юрченко інцидент поки не прокоментував. Національна поліція також поки не прокоментувала ситуацію.