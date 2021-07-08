Юлія Мендель буде позаштатним радником голови ОП Єрмака. А зараз вона відпочиває «від хейту»

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель після відпустки обійме посаду позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака зі звʼязків з іноземними ЗМІ.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в Офісі президента.

Наразі Юлія Мендель відпочиває «від хейту» і працює над книгою «Кожен із нас — Президент». Книга вийде друком 11 липня, придбати її можна буде за 190 гривень. Видавець — «Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Після відпустки та книги вона повернеться до ОП як позаштатний радник Єрмака і буде займатись звʼязками із іноземними виданнями. Коли саме вона повернеться із відпустки — не уточняється.

Мендель стала прессекретарем Зеленського незабаром після його вступу на посаду — 3 червня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times і Politico. 30 квітня 2021 року стало відомо, що Мендель йде з посади речниці президента, яку вона обіймала майже два роки.

На місце Мендель мають от-от призначити ведучого телеканалу «Україна 24» Сергія Нікіфорова, зараз закінчують юридичні формальності.