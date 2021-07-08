«Зусилля Брюсселю марні». Угорщина відхилила вимогу ЄС скасувати закон про «заборону ЛГБТ-пропаганди» у школах
- Автор:
- Софія Телішевська
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Cory Woodward / Unsplash
Угорщина відхилила вимогу Європейської комісії та багатьох законодавців ЄС скасувати закон, який забороняє школам використовувати матеріали, що вважаються сприянням гомосексуальності.
Про це повідомляє Reuters.
«Зусилля Брюсселю, щоб ми дозволили активістам ЛГБТК відвідувати школи та дитячі садки, марні — ми не хочемо цього робити», — сказав керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.
Ця справа є останньою у низці суперечок між Угорщиною та ЄС, який вже розпочав розслідування проти Будапешту за підрив демократії.
Саме 8 липня закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх набуває чинності. Документ забороняє просвітницькі програми, книги і рекламу великих компаній, які підтримують гомо- і транссексуалів чи інформують про них.
- 15 червня Угорщина ухвалила закон, що забороняє «пропаганду гомосексуаліьності» серед неповнолітніх. Законопроєкт у парламент вніс премʼєр-міністр країни Віктор Орбан.
- ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду. Активісти провели акції протесту, намагаючись переконати законодавців не голосувати за законопроєкт.
- Тринадцять країн-членів ЄС висловили «серйозне занепокоєння» щодо закону Угорщини, який забороняє «демонстрацію та пропаганду гомосексуальності» серед осіб віком до 18 років. Підписанти вважають, що такі закони порушують цінності Європейського Союзу.