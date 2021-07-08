«Зусилля Брюсселю марні». Угорщина відхилила вимогу ЄС скасувати закон про «заборону ЛГБТ-пропаганди» у школах

Новини

Cory Woodward / Unsplash

Угорщина відхилила вимогу Європейської комісії та багатьох законодавців ЄС скасувати закон, який забороняє школам використовувати матеріали, що вважаються сприянням гомосексуальності.

Про це повідомляє Reuters.

«Зусилля Брюсселю, щоб ми дозволили активістам ЛГБТК відвідувати школи та дитячі садки, марні — ми не хочемо цього робити», — сказав керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш.

Ця справа є останньою у низці суперечок між Угорщиною та ЄС, який вже розпочав розслідування проти Будапешту за підрив демократії.

Саме 8 липня закон про заборону «гей-пропаганди» серед неповнолітніх набуває чинності. Документ забороняє просвітницькі програми, книги і рекламу великих компаній, які підтримують гомо- і транссексуалів чи інформують про них.