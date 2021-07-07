Наглядова рада «Нафтогазу» не стала приймати рішення про відсторонення Вітренка
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Соколовська Інна / УНІАН
Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» не стала приймати рішення про можливе усунення голови правління Юрія Вітренка.
Про це повідомила член наглядової ради Наталія Бойко.
Питання Вітренка обговорювалося на позачерговому засіданні ради 6 липня і засіданні Комітету з призначень і винагород, на яких розглядався припис Національного агентства з попередження корупції.
НАЗК 1 липня направило припис голові наглядової ради Клер Споттісвуд, в якому вимагало припинити контракт з Вітренком, назвавши його незаконним. Сам Вітренко заявив, що припис суперечить законодавству і буде оскаржений у суді.
Бойко зазначила, що припис НАЗК був зупинений 5 липня постановою Окружного адміністративного суду Києва на підставі звернення Вітренка.
«З огляду на це ми висловлюємо свою глибоку стурбованість тривалою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року», — йдеться в позиції наглядової ради.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- 15 червня голова НАЗК Олександр Новіков видав припис, за яким Кабінет міністрів має скасувати контракт із головою НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. На думку агентства, його призначення порушило закон. Перший припис ОАСК зупинив 18 червня.