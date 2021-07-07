Наглядова рада «Нафтогазу» не стала приймати рішення про відсторонення Вітренка

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Соколовська Інна / УНІАН

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» не стала приймати рішення про можливе усунення голови правління Юрія Вітренка.

Про це повідомила член наглядової ради Наталія Бойко.

Питання Вітренка обговорювалося на позачерговому засіданні ради 6 липня і засіданні Комітету з призначень і винагород, на яких розглядався припис Національного агентства з попередження корупції.

НАЗК 1 липня направило припис голові наглядової ради Клер Споттісвуд, в якому вимагало припинити контракт з Вітренком, назвавши його незаконним. Сам Вітренко заявив, що припис суперечить законодавству і буде оскаржений у суді.

Бойко зазначила, що припис НАЗК був зупинений 5 липня постановою Окружного адміністративного суду Києва на підставі звернення Вітренка.

«З огляду на це ми висловлюємо свою глибоку стурбованість тривалою невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року», — йдеться в позиції наглядової ради.