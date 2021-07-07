У Гаїті на тлі вбивства президента оголосили стан облоги. Військові отримали розширені повноваження

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Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні стан облоги. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні ради міністрів, щоб нація «не поринула в хаос» після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляють CNN і Diario Libre.

Закон Гаїті визначає три рівні надзвичайної ситуації: надзвичайний стан, стан облоги і стан війни. Під час стану облоги кордони країни закривають, а військові та поліція тимчасово отримують розширені повноваження. Дія конституційних гарантій припиняється.

Жозеф у зверненні до народу закликав громадян зберігати спокій та пообіцяв притягнути до відповідальності винуватців смерті президента.

Він також закликав Раду безпеки ООН якомога швидше провести засідання щодо ситуації в Гаїті.