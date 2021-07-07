Литва побудує огорожу на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада Литви вирішила будувати огорожу на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів.
Про це заявила премʼєр-міністр країни Інгріда Шимоніте, передає Reuters.
«Ми почнемо будувати додатковий барʼєр для поділу Литви і Білорусі, що було б певним знаком і певним стримуючим фактором для організаторів потоків нелегальної міграції», — сказала вона, додавши, що на кордоні встановлять паркан з дротом.
Литва також задіє військових для безпеки на кордоні з Білоруссю.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів на утримання мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не буде заважати мігрантам перетинати західні кордони. По суті, цим він відповів на санкції. В ЄС Лукашенко за це засудили.