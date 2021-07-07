Литва побудує огорожу на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів

Новини

Влада Литви вирішила будувати огорожу на кордоні з Білоруссю через посилений потік нелегальних мігрантів.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Інгріда Шимоніте, передає Reuters.

«Ми почнемо будувати додатковий барʼєр для поділу Литви і Білорусі, що було б певним знаком і певним стримуючим фактором для організаторів потоків нелегальної міграції», — сказала вона, додавши, що на кордоні встановлять паркан з дротом.

Литва також задіє військових для безпеки на кордоні з Білоруссю.