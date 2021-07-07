Справа ексголови Укравтодору Новака: в Польщі затримали українку за підозрою в корупції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало громадянку України в рамках справи ексголови Укравтодору Славоміра Новака.
Про це повідомляє польське агентство РАР.
Жінці предʼявлено звинувачення у корупції, зокрема у відмиванні грошей та фальсифікації документів. У правоохоронців є відомості про те, що вона брала участь в організованій злочинній групі, яку очолював Новак.
Жінку допитали в Окружній прокуратурі Варшави. Найближчим часом суд визначить їй запобіжний захід.
Зазначено, що це вже шістнадцята людина, затримана у справі Новака.
- 20 липня в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Держслужби автодоріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Крім Новака, затримали підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.
- НАБУ спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 22 липня суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.
- Восени Новака заарештували, а в січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.
- 12 квітня суд Варшави відпустив Новака. Прокурори заявили про ризик зриву справи в цілому.