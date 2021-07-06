КМДА попередила, що восени тарифи на гарячу воду та опалення у Києві зростуть на 40%

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Київська міська державна адміністрація попереджає, що цієї осені не лише у столиці, а й у низці інших міст тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30—40%. Відтак КМДА пропонує уряду використовувати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення населенню.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він пояснив, що доцільно було б споживати під час опалювального сезону значно дешевший газ власного видобутку (від «Укргазвидобування»), адже його собівартість становить не більше 4 тисяч гривень гривень за тисячу кубічних метрів. Це дозволить не лише вчасно і в повному обсязі придбати газ для старту опалювального сезону, а й уникнути підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. Уряд або премʼєр-міністр поки не відреагували на цю пропозицію КМДА.

У КМДА пояснили, що «Київтеплоенерго» працює за цінами 2019 року, однак за цей період підвищилась ціна електрики, природного газу для населення та вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ. З урахуванням цього підприємство змушене змінити тарифи на тепло вже з 1 жовтня. Середня ціна 1 гігакалорії тепла може становити від 2 151,77 до 2 433,90 грн — залежно від типу приєднання будинку. Зараз у Києві 1 гігакалорія коштує 1 654 грн.

У КМДА нагадали, що «Нафтогаз» змінив умови закупівлі газу і скасував механізм післяплати (раніше було так: спочатку спожили газ, потім за нього заплатили). Оскільки у теплових комунальних підприємств немає коштів, аби закупити газ для опалювального сезону, то є загроза його невчасного початку.

Зазначимо, що у липні у платіжках киян за комунальні послуги з’явиться окремий рядок із рекомендованим авансовим платежем за опалення. Його можна буде оплатити за бажанням, тим самим зменшивши навантаження на свій бюджет взимку. А тепловики за ці аванси зможуть закупити газ для опалювального сезону.