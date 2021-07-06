Генпрокурор Венедіктова заявила, що забрала у заступника Мамедова «департамент війни» через листи від СБУ. Їхній зміст не розкрила

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндзуа Мамедова керівництво «департаментом війни» через «листи від СБУ».

Такі пояснення вона надала правозахисникам та юристам, із якими зустрілась у понеділок, 5 липня. Про зміст розмови «Радіо Свобода» розповідала координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова, яка була присутня на зустрічі.

«Вона [Венедіктова] сказала, що причиною відсторонення Мамедова є якісь секретні листи, зміст яких вона, звичайно, не може розголошувати, тому що гриф таємно. І, мовляв, це не її ініціатива, а справа в листах з СБУ. Вона нас запевнила, що позитивно ставиться до Мамедова і його роботи», — розповіла Решетилова.

Окрім цього, за її словами, Венедіктова на зустрічі говорила, що не має значних претензій до роботи Мамедова, хоча вважає його розслідування подій навколо Іловайська 2014 року неефективним. Решетилова припустила, що оскільки лист надійшов від СБУ, то «швидше за все, це сигнали з Офісу президента».

«Департамент війни» створили у 2019 році і він займається збитим малайзійським боїнгом МН17, розстрілом українських військових під Іловайськом у 2014 році, справою «вагнерівців» і багатьма іншими. Гюндуз Мамедов — один з ідеологів його створення і займається цим напрямком з 2016 року.

Цей же департамент співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів Росії, а також розслідує справу, що стосується організації «Український вибір», яку очолює Віктор Медведчук.