У Росії зник пасажирський літак Ан-26. На борту перебували 28 людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Росії на Камчатці зник пасажирський літак Ан-26, на борту якого перебували 22 пасажири, зокрема дитина, і шість членів екіпажу.
Як повідомляє Інтерфакс з посиланням на управління МНС, літак перестав виходити на звʼязок і, попередньо, впав у море або поблизу вугільного розрізу біля селища Палана.
Район маршруту Ан-26, який здійснював рейс Петропавловськ-Камчатський — Палана, прочісують два вертольоти та спецлітак.
У готовність привели військовий Іл-38. В імовірні райони падіння вийшли групи рятувальників.
- 4 липня розбився літак C-130 Hercules Збройних сил Філіппін. Загинули щонайменше 45 людей.
- До цього в Чорне море впав винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Болгарії.