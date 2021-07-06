Марсіанський вертоліт Ingenuit здійснив свій найдовший політ над Марсом

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Марсіанський вертоліт Ingenuity 3 липня здійснив свій девʼятий і найдовший політ над Марсом.

Про це повідомляє NASA.

Для дрона-розвідника це був найскладніший політ. Він подолав 625 метрів за 166,4 секунди при швидкості польоту 5 метрів на секунду. Паралельно навігаційна камера робила знімки тіні Ingenuity.

Вертоліт такими польотами перевіряє найбільш ефективні маршрути і виявляє скельні породи для уважного вивчення.