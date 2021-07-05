У Тбілісі через протести скасували ЛГБТ-марш. У сутичках постраждали журналісти
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Shota Kincha
У Тбілісі спалахнули безлади за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на вечір 5 липня на центральному проспекті Руставелі.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Унаслідок безладів постраждали журналісти «Радіо Свободи» Торніке Мандара та Дато Коридзе. Про затримання людей, які спровокували зіткнення, як і про загальну кількість постраждалих, не повідомляється. Місцеві ЗМІ повідомили про напади на журналістів у будівлі парламенту Грузії. Видання пишуть про причетність до сутичок представників ультраконсервативних і радикальних рухів.
У Міністерстві внутрішніх справ країни у зв’язку з атаками на репортерів повідомили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про незаконне перешкоджання журналістам і про насильство.
Посольство США засудило ситуацію під час протесів. «Участь у мирних зібраннях — це право людини, гарантоване Конституцією Грузії. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправданим. Ті, хто підбурює, погрожує насильством або вчиняє насильницькі дії, мусить переслідуватися за законом», — йдеться в заяві. Посольство закликало владу Грузії та правоохоронні органи провести швидке та неупереджене розслідування.
Пізніше стало відомо, що у сутичках постраждали щонайменше 47 співробітників ЗМІ. Постраждалих журналістів у понеділок увечері відвідала в одній з тбіліських клінік президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що те, що сталося в Тбілісі абсолютно неприйнятно.
«Це не та Грузія, яку я знаю, це не грузинські традиції, не віра і не те майбутнє, якого ми хочемо для цієї країни. Ми не зрозуміли, що протистоянням нічого не досягнемо», — заявила президент.
- Парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє поширювати у школах матеріали про гомосексуальність і зміну статі. Правляча партія премʼєра Віктора Орбана посилила свою кампанію проти прав ЛГБТ-спільноти.
- Перед цим Католицька церква заявила, що не буде благословляти одностатеві шлюби, оскільки Святий престол вважає гомосексуальність гріховним «вибором», що не входить у «плани Творця».