У Тбілісі через протести скасували ЛГБТ-марш. У сутичках постраждали журналісти

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Twitter / Shota Kincha

У Тбілісі спалахнули безлади за участю противників ходи ЛГБТ-спільноти, запланованої на вечір 5 липня на центральному проспекті Руставелі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Унаслідок безладів постраждали журналісти «Радіо Свободи» Торніке Мандара та Дато Коридзе. Про затримання людей, які спровокували зіткнення, як і про загальну кількість постраждалих, не повідомляється. Місцеві ЗМІ повідомили про напади на журналістів у будівлі парламенту Грузії. Видання пишуть про причетність до сутичок представників ультраконсервативних і радикальних рухів.

У Міністерстві внутрішніх справ країни у зв’язку з атаками на репортерів повідомили, що розпочато розслідування за двома статтями Кримінального кодексу – про незаконне перешкоджання журналістам і про насильство.

Посольство США засудило ситуацію під час протесів. «Участь у мирних зібраннях — це право людини, гарантоване Конституцією Грузії. Насильство просто неприпустимо і не може бути виправданим. Ті, хто підбурює, погрожує насильством або вчиняє насильницькі дії, мусить переслідуватися за законом», — йдеться в заяві. Посольство закликало владу Грузії та правоохоронні органи провести швидке та неупереджене розслідування.

Пізніше стало відомо, що у сутичках постраждали щонайменше 47 співробітників ЗМІ. Постраждалих журналістів у понеділок увечері відвідала в одній з тбіліських клінік президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що те, що сталося в Тбілісі абсолютно неприйнятно.

«Це не та Грузія, яку я знаю, це не грузинські традиції, не віра і не те майбутнє, якого ми хочемо для цієї країни. Ми не зрозуміли, що протистоянням нічого не досягнемо», — заявила президент.