Учительці київської школи, яка била дитину з аутизмом, повідомили про підозру. Їй загрожує штраф 850 гривень або виправні роботи

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Шевченківська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру у кримінальному проступку класоводу першого класу однієї зі столичних шкіл, яка била дитину з аутизмом. Про це йдеться в заяві прокуратури.

Під час дізнання слідчі встановили, що інцидент, який потрапив на відео, стався в березні 2021 року. Тоді вчителька безпідставно била дитину з розладами аутистичного спектра.

Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 126 КК України — умисне завдання удару, побоїв, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає за покарання штраф до 850 гривень, до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до одного року.

Зазначимо, що це відео оприлюднив у червні заступник голови фракції «Слуга народу» Павло Сушко. Нардеп повідомив, що таке відношення до дітей тривалий час залишалося прихованим, аж поки асистентка вчителя не витримала і не надіслала матері це відео. Згодом стало відомо, що асистентці, яка знімала це на відео, щоб надіслати батькам, погрожує кримінальне провадження — за те, що вона не зупинила вчителя.