Росія на тлі навчань Sea Breeze відправила у Чорне море два кораблі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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MarineTraffic
На тлі навчань НАТО російські військові посилюють угруповання кораблів у Чорному морі за рахунок ракетного крейсера «Москва» і фрегата «Адмірал Ессен» з крилатими ракетами «Калібр».
Про це повідомив Чорноморський флот РФ.
Кораблі наразі переходять із Середземного моря в пункт постійного базування Севастополь в анексованому Криму.
«Після прибуття у Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань за призначенням відповідно до плану бойової підготовки сил флоту», — йдеться у повідомленні.
3 липня, під час військових навчань Sea Breeze — 2021 за участі України та низки країн-членів НАТО російські військові паралельно влаштували маневри своєї авіації над Чорним морем.
- 28 червня в Чорному морі стартували навчання України, НАТО і союзників Sea Breeze. У море для участі в них зайшов американський есмінець USS Ross. Навчання Sea Breeze цього року триватимуть до 10 липня. У них беруть участь понад 5 тисяч військових, 32 кораблі, а також 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій.
- Росія закликала НАТО відмовитися від навчань через «агресивний характер» і «заохочення мілітаристських настроїв» України.