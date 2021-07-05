Соцмережу Gettr зламали в день запуску. Постраждали акаунти головних соратників Трампа

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Нову соцмережу Gettr, створену командою колишнього президента США Дональда Трампа, зламали в день запуску 4 липня.

Як пише Business Insider, кібератаки зазнали верифіковані користувачі з числа головних соратників Трампа. Серед них акаунти ексдержсекретаря Майкла Помпео, засновника соцмережі і колишнього спікера Трампа Джейсона Міллера, конгресвумен Марджорі Грін, відомої прихильністю до конспірологічного руху QAnon, і багатьох інших.

Атаку взяв на себе користувач під ніком @JubaBaghdad. Він перейменував облікові записи вищевказаних осіб на фразу «@JubaBaghdad був тут:) ^^ свободу Палестині ^^».

Хакер розповів, що злам був легким і задля розваги.

Міллер заявив, що наслідки атаки були усунені за лічені хвилини. Він додав, що в соцмережі вже зареєструвалися понад 500 тисяч користувачів.