Соцмережу Gettr зламали в день запуску. Постраждали акаунти головних соратників Трампа
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Нову соцмережу Gettr, створену командою колишнього президента США Дональда Трампа, зламали в день запуску 4 липня.
Як пише Business Insider, кібератаки зазнали верифіковані користувачі з числа головних соратників Трампа. Серед них акаунти ексдержсекретаря Майкла Помпео, засновника соцмережі і колишнього спікера Трампа Джейсона Міллера, конгресвумен Марджорі Грін, відомої прихильністю до конспірологічного руху QAnon, і багатьох інших.
Атаку взяв на себе користувач під ніком @JubaBaghdad. Він перейменував облікові записи вищевказаних осіб на фразу «@JubaBaghdad був тут:) ^^ свободу Палестині ^^».
Хакер розповів, що злам був легким і задля розваги.
Міллер заявив, що наслідки атаки були усунені за лічені хвилини. Він додав, що в соцмережі вже зареєструвалися понад 500 тисяч користувачів.
- Раніше Трамп вирішив створити свою соцмережу після того, як його заблокували в Twitter, Facebook і Instagram за «підбурювання до насильства», що спровокувало штурм Капітолія в січні.
- У червні компанія Facebook заблокувала акаунти Трампа до січня 2023 року. Експрезидент США назвав рішення «цензурою» і «образою мільйонів людей».
- 2 червня команда Трампа представила соцмережу Gettr, дуже схожу на Twitter.