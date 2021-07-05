Безос офіційно пішов з посади гендиректора Amazon

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Mint / Contributor

Джефф Безос у понеділок, 5 липня, залишає посаду гендиректора заснованої ним компанії Amazon. Повноваження переходять до Ендрю Джессі, який раніше керував компанією Amazon Web Services.

Відтак Безос залишиться головою правління, пише ВВС.

Саме сьогодні компанії Amazon виповнюється 27 років з моменту її створення.

Ще у лютому Безос анонсував, що залишить посаду гендиректора компанії. Своє рішення американський підприємець пояснив бажанням приділяти більше уваги іншим проєктам, зокрема створеній ним аерокосмічній компанії Blue Origin.

Amazon — це найбільша корпорація з продажу товарів і послуг через інтернет, заснована у 1994 році. Виручка Amazon у 2020 році становила 386,1 мільярда доларів (у 2019 було 280,5 мільярда доларів). Сам Безос — найбагатша людина у світі. За даними Forbes його статки сягають 196,2 мільярда доларів.