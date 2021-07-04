На Донбасі бойовики вбили військового медика 93-ї бригади

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93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

Під час обстрілу бойовиками позицій сил ООС біля селища Мирне на Донеччині 4 липня загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний, відомий за позивним «Феофан». Про це повідомила 93-тя бригада «Холодний Яр», в якій він служив.

Письменний отримав осколкові поранення в результаті обстрілу бойовиків, травми виявилися несумісні з життям.

Загиблому було 59 років. Письменний мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту — у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером — служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова. Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Тиждень тому Письменний отримав чергове військове звання «капітан».

«Він запам’ятався професіоналізмом, добродушністю, готовністю завжди іти вперед, ніколи не відступати. Він врятував життя десяткам бійців. Усі, хто з 18-го року був поранений у батальйоні, проходили через його руки», — розповів начальник медичної служби бригади Анатолій Чуйкін.