На Донбасі загинув український військовий

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув український військовий. Про це у неділю, 4 липня, повідомив пресцентр ООС.

Обставини загибелі військового там не уточнили. У повідомлені пресцентру йдеться по те, що боєць «отримав поранення несумісні з життям».

Як повідомляє командування від початку доби зафіксовані п’ять порушень режиму припинення вогню бойовиками.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, вони двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. А біля Авдіївки бойовики відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Порушення режиму припинення вогню також зафіксовані поблизу населених пунктів Мирне та Березове.

У повідомлені пресцентру ООС зазначається, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.