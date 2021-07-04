У Росії зареєстрували рекордну за пів року кількість нових випадків коронавірусу — понад 25 тисяч

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У Росії за добу зареєстрували рекордну за пів року кількість нових випадків коронавірусу — 25 142. Про це в неділю, 4 липня, повідомив федеральний оперативний штаб.

У попередній раз таку кількість нових хворих влада фіксувала 2 січня. Тоді за добу виявили 26 301 випадок COVID-19.

Після кількох днів, коли фіксувалася рекордна кількість летальних випадків, число померлих дещо скоротилося. За минулу добу від коронавірусу та ускладнень в Росії померли 663 людини.

Різкий сплеск нових випадків COVID-19 медики повʼязують з поширенням штаму «Дельта».